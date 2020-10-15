İBB Meclisi onayladı: Bilal'e bir kıyak daha...

Yüksek İstişare Kurulu’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Eyüpsultan’daki binası tepkilere karşın özel sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bir yurttaşın arazisinin geçmiş dönemde İBB tarafından “iç edilerek” TÜGVA’ya satıldığına dikkat çekti.





Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Eyüpsultan’daki TÜGVA binasına ilişkin bir teklif sunuldu. Teklifte TÜGVA’nın bulunduğu 2 bin 143 metrekarelik arazinin 2014 yılında İBB mülkiyetine geçtiği, 2017 yılında trampa yoluyla KİPTAŞ’a verildiği ve TÜGVA’nın araziyi 2019 yılında aldığı anlatıldı. Arazinin 2010 yılında kısmen park, kısmen karayolları kamulaştırma sınırı, kısmen de mezarlık alanında kaldığı belirtilen teklifte, araziye 2013 yılında ticaret alanı fonksiyonu verildiği kaydedildi. Arazinin 2016’da sosyal ve kültürel tesis alanına alındığı anlatılarak şimdi arazinin özel sosyal kültürel tesis alanına alınmasının istendiği ifade edildi.