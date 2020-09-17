İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık için “Büfeci ile muhatap olmamak lazım” dedi. Kıdık ayağa kalkarak tepki gösterdi ve üyeler arasında kavga çıktı.







İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dünkü oturumda İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız’a Meclis’te yaptığı İstanbul metrolarında internetin kullanılması için valilikten izin beklendiğine ilişkin konuşması sırasında cevap verirken kullandığı “internetçi arkadaş” ifadesi ilgili açıklama yaptı.





Göksu, “Arkadaşımız çok sevmiş sosyal medyadaki profiline eklemiş. Rencide edici bir ifade gibi algılamış diye düşündüm. Rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Az önce kendisine de aynısını ifade ettim. Şimdi Güngören Meydanı’na büfe koyan büfeci arkadaş şöyle bir tweet atmış ‘özür diledi.’ İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Söylediğim ifade ‘seni rencide etmek için kullandığım bir ifade değil. Zaten çok sevmişsin profiline eklemisin’. Arkadaş da teşekkür etti bana. Ama kalkıp da ‘özür diledi’ demek size yakışır” dedi.





Göksu, “büfeci” olarak hitap ettiği İYİ Partili Ali Kıdık’a hitaben konuşmaya başlayarak “Sana yakışır. Doğru söylüyorsunuz büfeci ile muhatap olmamak lazım” dedi. Bunun üzerine Kıdık ayağa kalkarak tepki gösterdi ve meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü.





Meclis üyeleri tekme tokat kavga edince salona güvenlik görevlileri çağrıldı.





Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma 15 dakika ara verdi ve parti grup başkanvekillerini odasına çağırdı. Kavganın ardından meclis salonunda yerlere maskelerin ve su bardaklarının atıldığı görüldü.