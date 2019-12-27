İBB musluğu kesilince 6 ay dayandılar... Havuzda bir tetikçi daha tarihe karışıyor

TürkMedya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve aşağılık yayınlarıyla bilinen Star Gazetesi kapanıyor.





Türkiye'de havuz medyasının tetikçilerinden ve yayınlarıyla nefret suçu işleyen mevkute Star nihayet tarihe karışıyor.





Medyaradar’da yer alan habere göre gazetede çalışan editör ve tasarımcılara kendilerine iş bakmaları söylendi.





1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star Gazetesi, 2004’te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı.





2006’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın Ethem Sancak’a satılan gazete, 2016’da ise Erdoğan’ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ tarafından alındı.





Gazete son yıllarda genellikle bedava dağıtılan ya da belediyelerce toplu alınan propaganda bülteni olarak yayın hayatını sürdürmekteydi.