İBB’nin araç ihalesi yine aynı damada gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 565 sürücü personel çalıştırılması ve bin 851 araç kiralanması ihalesini AKP’ye yakınlığıyla bilinen Albayraklar Hilding’in Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı kazandı.





İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 16 Nisan’da “565 sürücü personel çalıştırılması ve bin 851 adet araç kiralanması” için ihale açtı.





İhale 13 gün sonra sonuçlandı ve 29 Nisan’da sekiz aylık hizmet için 127 milyon 876 bin 900 TL'lik sözleşme imzalandı. İBB’nin sözleşme imzaladığı “Platform Turizm Taşımacılık” adlı şirket ise oldukça dikkat çekici. 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'na en sert şekilde muhalefet yapan Yeni Şafak gazetesiyle aynı holding bünyesinde yer alan Platform Turizm’in sahibi Adem Altunsoy, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı.





Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra uzun bir süredir aynı firmaya ihale veren bir önceki İBB yönetiminin israfta bulunduğunu iddia ederek, söz konusu araçları Yenikapı Meydanı’nda sergilemişti.





İBB’NİN DAHA ÖNCEKİ İHALEYİ DE AYNI FİRMA ALMIŞTI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 2020 yılı için 319 hatta 718 araç ile personel taşıma hizmeti için 5 Aralık 2019 tarihinde ihaleye çıkmış. İhaleyi Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak‘ın damadı Adem Altunsoy‘un şirketi Platform Turizm, 64 milyon 899 bin 770 TL'lik teklifiyle ihaleyi kazanmıştı. Yeni Şafak gazetesi ile aynı grupta faaliyet gösteren şirket ile belediye arasında 31 Aralık 2019 tarihinde bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.





Platform Turizm, yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği servis ve kiralık araç ihalelerinin abonesi. Şirketin aldığı ihaleler şöyle:





– 327 hatta 695 araçla personel taşıma hizmeti, 67 milyon 967 bin 714 TL (2019)





– 2 bin 432 araçlık kiralama ihalesi, 138.7 milyon TL (2019)





– 362 hatta 694 araçla personel taşıma hizmeti, 61 milyon 992 bin 682 TL (2018)





– 363 hatta 695 araçla personel taşıma hizmeti, 55 milyon 994 bin 617 TL (2017)





– 336 hatta 622 araçla personel taşıma hizmeti, 51 milyon 471 bin 371 TL (2016)











