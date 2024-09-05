İBB’nin dev araç ihalesi Albayraklar’a gitti

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ 31 Temmuz’da iki yıllığına araç kiralama ihalesi düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre 31 Temmuz’da düzenlenen ihale için 9 şirket teklif verdi. Bu şirketlerden, ihale şartlarını taşıyan sadece Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm Taşımacılık şirketi oldu.





Şirketle 28 Ağustos’ta sözleşme imzalandı. Yaklaşık bedeli 935 milyon TL olarak belirlenen ihale sonucunda 849 milyon 557 bin TL’ye sözleşme imzalandı. Şirket 1 Ekim’den başlayarak 30 Eylül 2026’ya kadar İSKİ’nin araç ihtiyacını karşılayacak.Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm Taşımacılık şirketi İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 7 Haziran’da düzenlediği araç ihalesini de kazanmıştı. Bu ihaleden de 626 milyon TL şirketin kasasına girecek.AKP ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Albayrak ailesi birçok alanda faaliyet gösterirken 2019’da İBB yönetimi değiştiğinde özellikle ihtiyaç fazlası araçlar konusuyla gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergilemişti.