Samanyolu Haber /Gündem / İBB’nin elenme sebebi bile gar ihalesinin niteliğini anlatmaya yeter /23 Ekim 2019 14:12

İBB’nin elenme sebebi bile gar ihalesinin niteliğini anlatmaya yeter

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerini İBB yerine yeni bir şirkete verilmesinin yankıları hala devam ediyor

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Karar yazarı Taha Akyol, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın girdiği ancak, verdiği teklifte “müşterek ve müteselsil sorumluluk” terimini kullanmayıp bunun yerine TDK sözlüğündeki karşılığı olan “ortaklaşa ve birlikte” terimini kullandığı için elendiği ihale hakkında değerlendirmede bulundu. Akyol, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki ihaleden İBB'nin elenme sebebi için, "Tek başına bu bile, ihalenin niteliğini anlatmaya yeter!" eleştirisinde bulundu.

Akyol'un "Tuhaf bir ihale" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki depo alanları, “ticari faaliyette kullanılmamak” ve “kültür sanat faaliyetlerinde” kullanılmak şartıyla ihaleye çıkarıldı. Belli ki ihaleyi alanların bu çok masraflı işi kaldıracak mali güce ve kültür sanat tecrübesine sahip olması gerekirdi.
Dört şirket talip oldu, ikisi çekildi. Bunlardan Kültür Bakanlığı’na bağlı şirket niye talip oldu, sonra niye çekildi bilmiyoruz.

Bir şirketin evrakı eksikmiş, onun için elendi.

Geriye kaldı iki şirket: Biri iktidara bir hayli yakın olan taze bir şirket… Öbürü İBB’nin konsorsiyumu.

Sonunda, İBB’nin ihaleyi kaybettiği açıklandı.

Kaybetmesinin sebeplerinden biri neydi, biliyor musunuz?

İBB, ihaleye verdiği teklifte “müşterek ve müteselsil sorumluluk” terimini kullanmayıp bunun yerine TDK sözlüğündeki karşılığı olan “ortaklaşa ve birlikte” terimini kullanmış; İBB’nin elenmesinin sebeplerinden bu!

Tek başına bu bile, ihalenin niteliğini anlatmaya yeter!
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