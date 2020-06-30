İBB’nin Fatih tablosunu alması ile AKP depolardaki tabloları hatırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İtalyan ressam Bellini'nin resmettiği Fatih Sultan Mehmet tablosunu alması ardından Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar’dan karşı hamle geldi. Milli Saraylar, Müzesi'nde Venedikli ressam Paolo Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih Sultan Mehmet portrelerinin Resim Müzesi’nde sergilenmeye başlanacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örneği Londra'da yapılan açık artırmada 935 bin sterline (yaklaşık 8 milyon lira) satın almıştı. Portrenin öncelikle İBB'nin Saraçhane binasında sergileneceği açıklanmıştı.



Bu gelişme ardından Milli Saraylar da kendi koleksiyonunda bulunan Fatih Sultan Mehmet tablolarını sergileme kararı aldı.



Milli Saraylar’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en zengin portre koleksiyonuna sahip Resim Müzesi, Venedikli ressam Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih portrelerini ilk defa sergilemeye hazırlanıyor. Müzenin sonbaharda açılacak yeni bölümlerinde Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran'ın Fatih portreleri de yer alacak” ifadeleri kullanıldı.









MİLLİ SARAYLAR’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA





Milli Saraylar’ın Fatih tablolarını sergiye açma kararına ilişkin duyuru, İBB’ye üstü kapalı yanıt verildiği şeklinde yorumlara neden oldu. Bu yorumların ardından ikinci bir açıklama yapan Milli Saraylar, söz konusu kararın İBB’nin Fatih tablosunu satın almasından bir hafta önce alınıp kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı.





Milli Saraylar’dan yapılan ikinci açıklama şöyle:





Restorasyon ve sergi süreci, 18 Haziran’dan itibaren trthaber, ahaber, habertürk ve cnntürk aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. İBB’nin Fatih portresini satın aldığı 25 Haziran’dan bir hafta önce. Sanatın, siyasi tartışmalardan uzak gündemimizde daha fazla yer alması dileğiyle…