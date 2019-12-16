İBB’nin kiralık araç ihalesi canlı yayınlanınca, geçerli teklif veren çıkmadı

İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü, ‘2020 yılı kiralık araç ihalesi'ni bugün Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi. İhale canlı olarak da yayınlandı.

İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay başkanlık yaptı. İBB tarafından yaklaşık maliyet 170 milyon 384 bin 788 lira olarak belirlendi. 565 sürücü ve 1.826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 2 teklif sunuldu.

Sözcü'nün haberine göre İhaleye Adana merkezli Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 TL, Ankaralı firma Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 TL teklif sundu.









GEÇERLİ TEKLİF YOK









İhale komisyonuna başkanlık yapan İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, iki teklifin de geçerliliği bulunmadığını, geçici teminat mektupları ve diğer bazı belgelerin eksik olduğunu belirterek ihaleyi sonlandırdı.





İBB'nin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.









2019 İHALESİNİ ALBAYRAK GRUBU ALMIŞTI





İBB 2019 yılında 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihale düzenlemişti.



