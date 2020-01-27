İBB öğrenciler için burs başvuruları alıyor

Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.





Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi. Buna göre; 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.





YENİ BAŞVURULAR ALINIYOR





Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, 6 Şubat tarihinde sona erecek.





7 – 9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat’ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi İBB’nin sitesi yayınlanacak.Öğrenciler belgelerini 11-22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat’ta yedek liste açıklanacak.



