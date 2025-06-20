Samanyolu Haber /Gündem / İBB, önceki yönetimin AKP yandaşı vakıflara tahsis ettiği yurt binalarını geri alındı /20 Haziran 2025 11:10

İBB, önceki yönetimin AKP yandaşı vakıflara tahsis ettiği yurt binalarını geri alındı

İBB Meclisi, AKP'ye yakın vakıf ve derneklere verilen 3 binayı daha geri aldı. Geri alınan binalar arasında, mütevelli heyeti başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Cemiyeti de bulunuyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Sözcü’nün haberine göre mecliste, İBB ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı arasında 12 Mayıs 2017’de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Vakfa tahsis edilen Kadıköy ve Üsküdar’daki yurt binalarının geri alınması önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’liler Kararlara Şerh Koydu
Mecliste, İBB ile İlim Yayma Cemiyeti arasında 13 Ekim 2017’de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

Cemiyete tahsis edilen Eyüpsultan’daki yurt binasının geri alınmasının istendiği gündem maddesine AKP Grubu şerh koydu. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla bu karar da kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, İBB Meclisince 13 Temmuz 2023’te ısrar kararıyla Tarık Zafer Tuna’ya Kültür Merkezi’nin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan tahsisinin iptal edilmesi ve bu tahsisin Beyoğlu Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılması istendi.
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