İBB operasyonunda 30 kişiye tutuklama talebi

Tutuklama istenen isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr, Şafak Başa, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, ilk operasyonda tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor. Serbset bırakılmaları istenenler arasında ise İBB eski genel sekreterleri Can Akın Çağlar, Murat Yazıcı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, CHP Eski Milletvekili Turan Aydoğan da yer alıyor.





İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 48 kişinin öğle saatlerinde başlayan savcılık ifadeleri 21.00 sıralarında sona erdi. Savcılık, ifadeleri tamamlanan isimlerden 30'nu tutuklama istemiyle, 18'ini de adli kontrolle hakimliğe sevk etti.'İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE ALINDI'Gözaltı süresi dolduğu gerekçesiyle ev hapsi talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk edilen dört kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanlar arasında İSPER uzmanı Songül Çar, iş insanları Fikret Şimşek ile Yılmaz Şimşek olduğu belirtildi.Serbest bırakılan diğer kişinin isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.İBB bürokratlarına yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar hakkında "Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" iddiaları bulunuyor.