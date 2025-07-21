Samanyolu Haber /Gündem / İBB operasyonunda 8 tutuklama talebi daha /21 Temmuz 2025 19:43

İBB operasyonunda 8 tutuklama talebi daha

İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden, aralarında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erzincan ve Boğaziçi A.Ş. satın alma personeli Özdemir'in de bulunduğu 8 kişi tutuklama, 9 kişi ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 18 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı. 

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 17 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık, 8 kişiyi tutuklama, 9 kişiyi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan, Boğaziçi A.Ş. satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir, "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla AKM Yapı A.Ş. Firma Temsilcisi Can Karataş, Cengiz Tosun, AKM Yapı Taahhüt A.Ş. Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, "Rüşvet verme" suçlamasıyla ETEMM Yönetim Danışmanlık şirketi frima temsilcisi Murat Timuçin Altıer, Maltepe Belediyesi’nde görevli ekonomist Taylan Çokyiğit, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 
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