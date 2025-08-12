Samanyolu Haber /Gündem / İBB operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı var! /12 Ağustos 2025 09:15

İBB operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonları sürüyor. Yeni operasyon dalgasında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 soruşturma dosyamız  da yapılmakta olan  soruşturmada; Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur.

Tespit edilen  bulgulara  göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur.

Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

1. Doğukan ARICI (TANER ÇETİN’İN ŞOFÖRÜ)
2. İlkay ONOK (TANER ÇETİN’İN ŞOFÖRÜ)
3. Baran YALGI 
4. Özer YILDIZ (Firar)
5. Emine Merve KÖSEOGLU
6. Ömer AYDIN 
7. Ümit GÜNGÖR
8. Ferhat KARATOP 
9. Mehmet ÜNAL 
10. Canan ÇETIN 
11. Örsan ÇETİN (TANER ÇETİN’İN OĞLU)
12. Ali ARSLAN 
13. Ahmet IŞIK
14. Serkan GÜRSOY
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:50:43