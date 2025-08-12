İBB operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 soruşturma dosyamız da yapılmakta olan soruşturmada; Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur.





Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur.





Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."





GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:





1. Doğukan ARICI (TANER ÇETİN’İN ŞOFÖRÜ)

2. İlkay ONOK (TANER ÇETİN’İN ŞOFÖRÜ)

3. Baran YALGI

4. Özer YILDIZ (Firar)

5. Emine Merve KÖSEOGLU

6. Ömer AYDIN

7. Ümit GÜNGÖR

8. Ferhat KARATOP

9. Mehmet ÜNAL

10. Canan ÇETIN

11. Örsan ÇETİN (TANER ÇETİN’İN OĞLU)

12. Ali ARSLAN

13. Ahmet IŞIK

14. Serkan GÜRSOY