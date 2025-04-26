İBB operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda üst düzey isim gözaltında





53 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile birlikte operasyonda gözaltı kararı verilen kişi sayısının 53 olduğu öğrenildi.





Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 47 kişi gözaltına alındı.Polis, sabaha karşı İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu kişilerin evlerinde arama başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri İstanbul'da pek çok eve baskın düzenledi.Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı belirtildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."