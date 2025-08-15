Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturmasında yeni gelişme: 6 isim hakkında tutuklama kararı /15 Ağustos 2025 00:38

İBB soruşturmasında yeni gelişme: 6 isim hakkında tutuklama kararı

İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi.

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8’i hakkında tutuklama talep edildi. İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi ve iş insanı hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilenler, önce sağlık kontrolünden geçirildi.

SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8’i hakkında tutuklama talep edildi. 5 isim için ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklananlar arasında daha önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor.
