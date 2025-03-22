Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturması kapsamında iki gözaltı daha /22 Mart 2025 17:19

İBB soruşturması kapsamında iki gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'terör soruşturması' kapsamında Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, gözaltına alındı. Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven de, Sabiha Gökçen havalimanında ülkeye giriş yaparken polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltın alındı.

Çalışkan, gözaltı işlemlerinin yapılması amacıyla Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÜLKEYE GİRİŞ YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, ülkeye giriş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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