Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturması: Protestolarda 343 kişi gözaltına alındı /22 Mart 2025 14:15

İBB soruşturması: Protestolarda 343 kişi gözaltına alındı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına yönelik 9 kentte düzenlenen protestolarda 343 kişi gözaltına alındı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla ilgili düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de düzenlenen protestolarda 343 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Öte yandan İBB'deki soruşturmaların ardından TEM ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

38 kişi için aramalar sürerken gözaltına alınan 56 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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