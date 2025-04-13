Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturması tutukluları farklı cezaevlerine nakledildi /13 Nisan 2025 09:26

İBB soruşturması tutukluları farklı cezaevlerine nakledildi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın İBB soruşturması kapsamında tutuklanan bazı tutukluların gece saatlerinde çevre illere nakledildiğini açıkladı. Günaydın, bu hamlenin amacının tutukluları dağıtmak olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil toplam 51 kişi tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve yoğun ziyaret alan bu kişilerin farklı cezaevlerine dağıtılacağı öğrenildi.

Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanan Fatoş Ayık'ın tebligat verilmeden Gebze Cezaevi'ne nakledildiği belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatif Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın'ın çevre illere nakledildini söyledi.

'NE KADAR DAĞITIRSAN O KADAR İYİ'
Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ÇORLU, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz TEKİRDAĞ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın KOCAELİ cezaevine naklediliyorlar. 'Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi' diye talimat var anlaşılan."
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