İBB soruşturmasında 4 tutuklama talebi

İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



İBB ve belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



NE OLMUŞTU?



31 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde İBB'yi hedef alan bir operasyon daha gerçekleşti. 5'nci dalga olarak adlandırılan bu operasyonda başta belediye başkanları olmak üzere, 49 partili hakkında gözaltı karar verilirken 38 kişi gözaltına alınmıştı.