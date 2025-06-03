Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturmasında 4 tutuklama talebi /03 Haziran 2025 18:29

İBB soruşturmasında 4 tutuklama talebi

İBB 5. Dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 36 kişiden 4'ü için tutuklama talep edildi. Savcılık Aykut Erdoğdu, Ali Sukas, Veysel Erçevik ve Gürkan Polat'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti

SHABER3.COM

İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB ve belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

31 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde İBB'yi hedef alan bir operasyon daha gerçekleşti. 5'nci dalga olarak adlandırılan bu operasyonda başta belediye başkanları olmak üzere, 49 partili hakkında gözaltı karar verilirken 38 kişi gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB soruşturmasında 4 tutuklama talebi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:50