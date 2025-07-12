Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturmasında 8 tutuklama daha /12 Temmuz 2025 01:05

İBB soruşturmasında 8 tutuklama daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 9 Temmuz’da yapılan operasyonda Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat gözaltına alınmıştı.

Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat, sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı.

İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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