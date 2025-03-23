Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturmasında 89 kişiye tutuklama talebi /23 Mart 2025 07:33

İBB soruşturmasında 89 kişiye tutuklama talebi

Çağlayan'daki savcılık sorgularının ardından hakkında tutuklama talep edilen kişi sayısı toplam 89 oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan kişilerden 89'u tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 89 kişinin daha savcılık sorgusu tamamlandı.

Bu kişilerden aralarında Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karanis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Tuncay Yılmaz, Yusuf İlbak ve Yusuf Yüce’nin de bulunduğu 61 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu kişilerin "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istendi.
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