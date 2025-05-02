İBB soruşturmasında dikkat çeken MHP iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeler, Cumhur İttifakı içinde yeni bir gerilimi gündeme taşıdı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın "şüpheli mal varlığı"na ilişkin iddialar, hükümete yakın yayın organlarında yer aldıktan sonra MHP Genel Merkezi'nde dikkatle izlenmeye başlandı. Parti kulislerinde "soruşturma nereye yöneliyor?" sorusu yüksek sesle soruluyor.





FİTİLİ BAŞARIR ATEŞLEDİ

Halktv'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, İBB soruşturmasında kapalı garajda bulunan lüks araçların sahibinin MHP’li bir siyasetçi olduğunu öne sürdü. Ardından kulislerde bu kişinin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal olduğu konuşulmaya başlandı. Uysal’ın, Başarır’la aynı memleketten olması dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.





İKİNCİ DALGA GÖZALTILAR MHP'YE YAKIN İSİMLERİ Mİ KAPSIYOR?

T24'ten Tolga Şardan’ın ulaştığı bilgilere göre, İBB’ye yönelik ikinci dalga gözaltı operasyonunda MHP’ye yakın iki isim yer aldı. Bu kişilerden birinin iş insanı, diğerinin ise halen görevde olan bir İBB bürokratı olduğu belirtiliyor. Her iki ismin de MHP Genel Merkezi’nde etkin pozisyondaki partililer tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.





Gözaltına alınan bu iki isim savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, MHP içinde ciddi huzursuzluk yarattı.





SAVCILIK İLE EMNİYET ARASINDA GERİLİM Mİ VAR?

Öte yandan Şardan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyeti arasında yürütülen soruşturma kapsamında bazı görüş ayrılıkları yaşandığını iddia etti. Özellikle evrak düzenleme ve gözaltı işlemleri konularında farklı uygulamaların olduğunu belirten Şardan, bu durumun Ankara’ya kadar ulaştığını kaydetti.





MHP'DE BEKLEYİŞ: SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK Mİ?

İBB soruşturmasında MHP’ye yakın isimlerin gözaltına alınması ve Levent Uysal’ın mal varlığına ilişkin iddiaların dolaşıma girmesi, soruşturmanın MHP’ye sıçrama ihtimalini gündeme taşıdı. MHP Genel Merkezi’nde konunun hassasiyetle takip edildiği, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.