Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturmasında flaş gelişme: 210 kişi ifadeye çağrıldı /22 Ekim 2025 08:36

İBB soruşturmasında flaş gelişme: 210 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İBB soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Mali Şube ekipleri, aralarında eski dönem çalışanlarının da bulunduğu 210 belediye personelini ifadeye çağırdı. Ayrıca CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da ifadeye çağrıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye bünyesindeki iştiraklerde çalışan 210 kişiyi ifadeye çağırdı.

SADECE MEVCUT ÇALIŞANLAR DEĞİL...
İfadeye çağrılanlar arasında sadece mevcut çalışanlar değil, AK Parti döneminde görev yapmış bazı isimlerin de bulunduğu belirtildi. Son iki gün içinde ifade çağrılarında dikkat çeken bir artış yaşanırken, ifade verenler hakkında şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Yaklaşık iki aydır süren ifade sürecinin, soruşturmanın derinleşmesi ve iddianamenin hazırlanmasının ardından hız kazandığı belirtildi.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI DA ÇAĞRILDI
Bu arada CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Utku Cihan, 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB soruşturmasında flaş gelişme: 210 kişi ifadeye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:12