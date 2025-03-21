Samanyolu Haber /Gündem / İBB soruşturmasında flaş gelişme! Bankalardaki kasalarına el konuldu /21 Mart 2025 22:47

İBB soruşturmasında flaş gelişme! Bankalardaki kasalarına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin bankalardaki kasalarına el konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.
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