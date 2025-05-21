İBB soruşturmasında flaş gelişme! Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyım atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri kendi hesaplarıyla birlikte birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu ortaya çıkmıştı.





Gülibrahimoğlu'nun malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.









KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyım atanmasına karar verildi.