İBB soruşturmasında yeni gelişme: 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu

İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlıklarına el konuldu.



CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.



14 ŞÜPHELİNİN DAHA MAL VARLIKLARINA EL KONULDU



Soruşturma kapsamında, aralarında Murat Kapki, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimlerin bulunduğu 14 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.