İBB soruşturmasındaki şirkete, AKP’den ihale akmış!





Soruşturma kapsamında İmamoğlu’na, “Yukarıda tarafınıza okunan firma ve firma sahipleri ile ilgili herhangi bir ticari ilişkiniz var mıdır, eğer var ise bahse konu ticareti belgelendirebilir misiniz? Her firma için ayrı ayrı açıklayınız” diye soruldu. İmamoğlu, “Yargı tacizi” olarak nitelendirdiği konuşmanın nedeninin, “Siyasi müdahale ve mücadele modeli” olduğunu söyledi. İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip olarak seçimi kazandığının altını çizen İmamoğlu, soruya yanıt vermek istemediğini belirtti. Gizli tanık beyanı kapsamında İmamoğlu’na sorulan şirketlerden birinin ticari faaliyetleri dikkati çekti. İhale kayıtlarında Eureko Sigorta Anonim Şirketi isimli şirketin, İmamoğlu’nun göreve başladığı Haziran 2019’a kadar İBB ve iştiraklerinden toplam 13 ihale aldığı görüldü. İhalelerden yalnızca birinin, İBB iştiraki Şehir Hatları Turizm Sanayi şirketinden 4 Ekim 2019 tarihinde alındığı ve bedelinin 195 bin 323 olduğu bildirildi. Şirketin AKP döneminde İBB’den aldığı ihalelerin bedeli ise 8 milyon 682 bin TL olarak kayıtlara geçti. Şirketin, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, TMO ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’ndan da ihale aldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturmada gizli tanık beyanlarında adı geçen Eureko Sigorta Anonim Şirketi’nin, İBB ile AKP döneminde çalıştığı tespit edildi.Şirketin İBB ve iştiraklerinden aldığı 14 ihalenin yalnızca birinin İmamoğlu dönemini kapsadığı öğrenildi. TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkati çeken bir gelişme ortaya çıktı.Gizli tanık beyanında yer alan sigorta şirketinin İBB ile en çok AKP döneminde çalıştığı gözler önüne serildi. Şirketin, çok sayıda bakanlıkla da iş yaptığı belirlendi.