İBB sözcüsü ile TRT muhabiri arasında üstgeçit polemiği

"TRT’nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür" diyen Ongun, açıklama taleplerine de yayında yer verilmediğini öne sürdü. Haberi yapan gazeteci ise iddialarının arkasında durdu ve daire başkanının uzattıkları mikrofona konuşmadığını savundu.





İBB Sözcüsü Murat Ongun, basında ve sosyal medyada yer alan 'Altunizade üst geçidi ücretli oldu' iddialarının ardından kişisel sosyal medya hesabından üç ileti paylaştı. Ongun, ilk iletisinde iddialara ilişkin olarak, "Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte." dedi.





Konuya ilişkin ikinci bir paylaşım yapan Ongun, TRT'yi hedef alarak yapılan haberin yanlış olduğunu belirtti. Ongun şunları yazdı:







"Gün boyu üstgeçitten yayın yapan TRT’nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür. Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır."





Gün boyu üstgeçitten yayın yapan TRT’nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür. Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır.







Murat Ongun son olarak TRT'ye yapmak istedikleri açıklamanın muhabir tarafından kabul edilmediğini iddia etti. Ongun şunları yazdı:





"Altunizade’de röportaj yapılan alanda Ulaşım Daire Başkanımızın açıklama yapma talebinin @trthaber muhabirince kabul edilmemesini de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."





TRT muhabiri: Haberim doğru





Ongun'un yaptığı açıklamanın ardından haberi yapan TRT Haber muhabiri Sena Ünal Kaya 'yalan haber' iddiasına yanıt verdi. Kaya, 'haberde ne gördüyse onu aktardığını' yazdı. TRT muhabiri, Ulaşım daire başkanının açıklamasını kabul etmedikleri iddiasını da yalanladı. Kaya, daire başkanının vatandaşla röportaj yaptığı sırada geldiğini ve konuşmak istediğini kaydetti. Röportajın ardından mikrofon uzattıklarını ancak yanıt alamadıklarını savunan Kaya, "Emeğimle yaptığım doğru haberi yalanlamaya çalışmanız sizin gibi eski bir muhabire yakışmıyor" dedi.



