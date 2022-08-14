İBB ve AKOM'dan kritik uyarı

Geçtiğimiz günlerde şehrin batı ilçelerinde etkili olan yağışın şehre tekrar gelmesinin beklendiği İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşlara uyarı yapıldığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, yarın erken saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak etkili olacağını duyurdu. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken, yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da etkili olacağı bildirildi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, yarın erken saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak etkili olacağını duyurdu. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken, yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da etkili olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden de benzer bir açıklama geldiği ifade edildi.