İBB veri sızıntısı soruşturması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha önce 'zafiyet yok' demiş! /03 Kasım 2025 16:46

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “veri sızıntısı” iddiasıyla başlatılan soruşma kapsamında, dönemin valisi Ali Yerlikaya’nın “zafiyet yok” dediği ortaya çıktı. Belgeleri, CHP’li Gökhan Günaydın paylaştı.

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 4 çalışanı tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik geçtiğimiz günlerde açılan veri sızıntısı soruşturmasına ilişkin olarak, önceki yıllarda yapılan bir şikayet üzerine yapılan incelemede dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın 23 Haziran 2022’de zafiyet tespit edilmediği için işlem yapılmasına yer olmadığı kararını verdiğine yönelik resmi belgeyi paylaştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Haziran 2022 tarihinde dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın veri sızıntısına yönelik şikayet üzerine yapılan incelemeye ilişkin kararını paylaştı.

“İNCELEMEDE BÖYLE BİR ZAFİYETİN TESPİT EDİLMEDİĞİ ANLAŞILDIĞI…”

Günaydın, “Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 23 Haziran 2022 tarihinde verilen olurla, İBB Bilgi İşlem Dairesi’nden veri sızdırılmasına ilişkin şikayette; ‘Yapılan incelemede böyle bir zafiyetin tespit edilmediği anlaşıldığından, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına…” ifadesini kullandı.

Günaydın’ın paylaştığı Yerlikaya imzalı kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı ifade ediliyor.

 





