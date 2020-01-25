İBB, Yavuz Bingöl, Alişan ve Yusuf Güney'e çalışmış









İBB’nin Yavuz Bingöl’e iki yılda 13 konser, Yusuf Güney’e bir yılda dokuz konser, Alişan’a bir ayda iki konser ve MHP’li Mustafa Yıldızdoğan’a bir ayda üç konser verdirdiği ortaya çıktı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde yandaş sanatçıların konserleri için binlerce lira harcadı.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB, 31 Mart seçimlerine bir ay kala MHP’li Mustafa Yıldızdoğan’a dört konser verdirdi.





İBB, MHP’nin seçim şarkılarını da yapan Yıldızdoğan’a, 2 Mart tarihindeki konseri için 100 bin TL, 12 Mart’taki konseri için 55 bin TL ve 24 Mart’taki konseri için de 55 bin TL olmak üzere üç konser için toplam 210 bin TL harcadı.





AKP’yi desteklediğini her fırsatta açıklayan ve 31 Mart seçimleri öncesinde “Bana ister yalaka deyin, ister yandaş. Duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım” diye açıklama yapan Yusuf Güney’e de İBB kasasından binlerce lira ödendi. İBB, Yusuf Güney’e bir yılda toplam dokuz konser verdirerek 190 bin TL ödeme yaptı.





Bu konserlerin altısı 2018 Haziran ile yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2019 arasında yapıldı. Güney, YSK’nin seçimlerin tekrarlamasına karar vermesiyle birlikte İBB Başkanlığı’na vekaleten atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya döneminde de konserlerini sürdürdü. Yerlikaya döneminde de İBB’nin konserleri için Yusuf Güney, belediye kasasından 69 bin TL aldı.





İBB, “Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım” diyen ve Saray’da düzenlenen hiçbir daveti kaçırmayan Yavuz Bingöl’e de iki yılda 13 konser verdirdi. Yavuz Bingöl’ün konserleri için “Kirli Kedi Organizasyon Şirketi’ne” sadece 2016 yılındaki altı konser için toplam 600 bin TL ödeme yapıldı. Bingöl’ün konserleri 2017’de de sürdü. 2017’deki yedi konser karşılığı 770 bin lira ödenen şirkete iki yılda ödenen toplam tutar 1 milyon 370 bin TL oldu.





İBB’nin, “Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için bugüne kadar tek bir şey istememişimdir” diye açıklama yapan Alişan’a iki konser düzenleterek 60 bin TL ödediği ortaya çıktı. Alişan’a 3 Eylül 2018 tarihinde Yaz Neşesi Etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser için 45 bin TL ödenirken 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 22 Mart 2018 tarihindeki konseri için ise 15 bin TL ödeme yapıldı.





İBB, katıldığı bir etkinlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “makas alması” uzun süre tartışılan Kibariye’ye de konser verdirdi. Yaz Neşesi Etkinlikleri kapsamında 4 Eylül 2018 tarihinde sahneye çıkan Kibariye’nin kaşe ödemesi için “Kemal Aslan Film Şirketi’ne” 55 bin TL verildi.