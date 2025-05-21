Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye 3. dalga operasyon AKP’yi rahatsız etti: ‘Muhalefetle kavga edecek zaman değil’ /21 Mayıs 2025 09:19

İBB’ye 3. dalga operasyon AKP’yi rahatsız etti: ‘Muhalefetle kavga edecek zaman değil’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İddiaya göre üçüncü dalga operasyon AKP kurmaylarını da rahatsız etti.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından tüm yurda yayılan protestolara yönelik müdahalelere yönelik AKP kurmaylarının rahatsızlığını gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlara yönelik AKP’den tepkiler devam ederken, dün operasyonların 3. dalgası da geldi. Bu kapsamda yolsuzluk soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre operasyon, AKP yetkilileri tarafından eleştirilere neden oldu. Eleştirilerin gerekçesi olarak PKK’nın fesih süreci gösterildi. 

'YENİ KAHRAMANLAR ÇIKARILMAMALI'
Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, sürecin yasal düzenlemeler aşamasına işaret ederek “Muhalefetle kavga edecek zaman değil” özeleştirisini getiriyor. Önceliğin sürecin kamuoyuna anlatılması olduğunu kaydeden kaynaklar, muhalefete savaş açmanın sürece kamuoyu desteğinin de önüne geçeceğini vurguluyor. Operasyonların AKP’den seçmen kopardığını  belirten partililerse “Operasyonlar, muhalefetin mağdur edebiyatı yaparak yükselmesine neden olur. Bu süreçte daha barışçıl bir politika izlenmeli. Yeni kahramanlar meydana getirilmemeli' yorumunu yapıyor.
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