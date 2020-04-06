Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye 3 günde 266 bin aileden yardımı talebi geldi /06 Nisan 2020 21:13

İBB’ye 3 günde 266 bin aileden yardımı talebi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye 3 günde 266 bin 470 ailenin gıda yardımı talebinde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Bu durum, süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından gıda yardımlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.İmamoğlu, İBB’ye 3 günde 266 bin 470 ailenin gıda yardımı talebinde bulunduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, şunları belirtti:

* İBB'ye 3 günde 266 bin 470 ailemiz gıda yardımı talebinde bulundu.

* Bu durum, süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi.

* Cuma günü hayırseverlerin desteğiyle başlayan gıda kolisi dağıtımında İBB olarak 500 bin koliyle halkımızın yanındayız.
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