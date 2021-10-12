Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye ait iskeleler AKP döneminde üçüncü şahıslara ihalesiz kiralanmış /12 Ekim 2021 17:10

İBB’ye ait iskeleler AKP döneminde üçüncü şahıslara ihalesiz kiralanmış

Sayıştay raporunda 2016 yılında İBB'nin kendisine ait iskeleleri tur şirketlerine 25 yıl vadeyle ihalesiz olarak kiraladığı ortaya çıktı.

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Sayıştay, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kendisine ait iskeleleri tur şirketlerine 25 yıl vadeyle ihalesiz olarak kiraladığını, onların da bunları üçüncü şahıslara devrettiğini belirledi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay raporunda, iskelelerin mevzuata aykırı olarak devredildiği firmalar Mavi Marmara, Turyol, Boğaziçi Yoltur, Prens Tur, Embaktur, Dentur Avrasya, Altınboynuz ve Deniz Vasıtaları Esnaf Odası olarak sıralandı. İskelelerin önce, İBB Meclisi 23 Kasım 2016 tarihli kararıyla aylık cirosunun yüzde 1.2'si bedel karşılığında İstanbul Şehir Hatları Anonim Şirketi'ne devredildiği belirtilen Sayıştay Raporu'nda, süreç şöyle anlatıldı:

“İskele alanlarının kullanma, yanaşma, bağlama ve barınma suretiyle işletilmesi; ihale yapılmaksızın kişi, kurum ve kuruluşlara (Mavi Marmara, Turyol, Boğaziçi Yoltur, Prens Tur, Dentur Avrasya, Altınboynuz, Embaktur, Deniz Vasıtaları Esnaf Odası) doğrudan sözleşme imzalanarak verilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı ile bu iskele alanlarında hali hazırda UKOME kararları ile faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların hakları saklı tutulması yapılacak ihalede rekabeti engelleyici bir düzenlemedir.

Bu nedenle, işletme hakkının belediye şirketine devredilmesi uygun olmakla birlikte, söz konusu devirde hukuki olarak mevcut olmadığı halde varmış gibi saklı haklarla ilgili koşullar getirilmesi, mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.”
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