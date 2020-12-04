Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye borç veren yabancı yatırımcılarda Erdoğan tedirginliği var /04 Aralık 2020 11:42

İBB’ye borç veren yabancı yatırımcılarda Erdoğan tedirginliği var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt dışından 580 milyon dolarlık borçlanmaya giderken, İngiliz Financial Times gazetesi bazı yabancı yatırımcıların Cumhurbaşkanı'nın belediyeyi gelirlerinden mahrum edip etmeyeceğini sorguladıklarını yazdı.

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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil (eurobond) ihracıyla yurt dışından 580 milyon dolar borçlanmasının ayrıntılarını yazdı.

Yıllık yüzde 6,6 faizle yapılan ihraca 2,5 milyar dolarlık talep gelirken FT, bazı yatırımcıların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İBB'yi gelirlerinden mahrum bırakmaya çalışıp çalışmayacağı konusunu sorguladıklarını belirtti.

Gazeteye konuşan Londra merkezli bir yatırımcı, “Temel risk, Erdoğan-İmamoğlu ilişkisi ve Erdoğan'ın İstanbul'u temerrüde sürüklemeyi isteyip istemeyeceği” dedi.

“KAMU BANKALARI KREDİ VERMİYOR”

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yatırımları finanse etmek için uluslararası piyasalara yöneldi” başlıklı haberde, kamu bankalarının İBB'ye kredi vermediği, bu nedenle belediyenin dört metro yatırımına kaynak sağlamak için ilk eurobond ihracını yaptığı ve eurobond ihraçlarına gelecek sene devam edeceği vurgulandı.

İhracın ardından FT'ye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim için olumlu bir deneyimdi, mevcut küresel finansal koşullarda bu ihracı gerçekleştirmeyi başardık, mutluyuz” dedi.

İmamoğlu, ulaşım, atık yönetimi ve depreme hazırlık için kaynak bulmak üzere gelecek sene tekrar eurobond ihraç etmeyi umduklarını dile getirdi.


Gazete, 580 milyon dolara ek olarak iki metro hattı ve bir tramvay projesinin finansmanı için hükümetin İBB'ye 360 milyon euroluk dış borçlanma için de onay verdiğini aktarırken, İmamoğlu kamu bankalarının kredi taleplerini geri çevirmeye devam ettiğini belirterek “Açık ki bu siyasi bir karar” dedi.

İMAMOĞLU: BAZI KANALLAR BLOKE EDİLEMEZ

Gazeteye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İBB'ye eurobond ihracı için onay vermesi bazı yabancı yatırımcıları şaşırtırken, İmamoğlu, “Umarım ki bu onay ilişkilerin geliştiği anlamına geliyordur. Onay vermeleri doğru olandı ve doğaldı. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bazı yatırımcıların, Cumhurbaşkanı'nın İBB'yi gelirlerinden mahrum bırakıp temerrüde sürüklemeye çalışıp çalışmayacağına dair endişelerine dair ise “Evet bazı olumsuz şeyler yaşıyoruz ancak bu ülke güçlü bir demokratik temele sahip, bazı kanallar bloke edilemez” dedi.
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