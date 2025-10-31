Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye ‘casusluk’ soruşturması: 4 kişiye tutuklama talebi /31 Ekim 2025 22:10

İBB’ye ‘casusluk’ soruşturması: 4 kişiye tutuklama talebi

İBB’ye yönelik “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Aynı gün yapılan duyuruda, İBB’ye yönelik “Veri Uygulaması” soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, belediyeye ait “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarıyla ilgili çeşitli iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.



4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ

Başsavcılık, yaptığı yeni açıklamada aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bugün gelen son bilgilere göre ise bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
