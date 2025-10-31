İBB’ye ‘casusluk’ soruşturması: 4 kişiye tutuklama talebi

Açıklamada, belediyeye ait “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarıyla ilgili çeşitli iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ
Başsavcılık, yaptığı yeni açıklamada aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bugün gelen son bilgilere göre ise bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.