İBB’ye ‘casusluk’ soruşturması: 4 kişiye tutuklama talebi

Açıklamada, belediyeye ait "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili çeşitli iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Aynı gün yapılan duyuruda, İBB’ye yönelik “Veri Uygulaması” soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.Başsavcılık, yaptığı yeni açıklamada aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Bugün gelen son bilgilere göre ise bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.