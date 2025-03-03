İBB’ye polis operasyonu: Medya A.Ş’ye ait bilgisayara el konuldu





BirGün'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'nin iştiraki olduğu İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olduğu Medya AŞ'ye düzenlenen polis operasyonunda muhasebe kayıtlarının bulunduğu bir bilgisayara el konuldu.CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimde tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sürerken bu kez de belediyeye ait Medya AŞ. hedef alındı.Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.