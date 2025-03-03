Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye polis operasyonu: Medya A.Ş’ye ait bilgisayara el konuldu /03 Mart 2025 17:05

İBB’ye polis operasyonu: Medya A.Ş’ye ait bilgisayara el konuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmalar sürerken bu kez de belediyenin iştiraki olduğu Medya AŞ'ye polisler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Medya AŞ'nin muhasebe kayıtlarının yer aldığı bir bilgisayara el konuldu.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olduğu Medya AŞ'ye düzenlenen polis operasyonunda muhasebe kayıtlarının bulunduğu bir bilgisayara el konuldu.

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimde tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sürerken bu kez de belediyeye ait Medya AŞ. hedef alındı.

BirGün'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'nin iştiraki olduğu İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.

Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB’ye polis operasyonu: Medya A.Ş’ye ait bilgisayara... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:08