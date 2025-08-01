Samanyolu Haber /Gündem / İBB’ye yönelik ‘son dalga’ gözaltındaki 25 kişiden 5'i tutuklandı /01 Ağustos 2025 20:35

İBB’ye yönelik ‘son dalga’ gözaltındaki 25 kişiden 5'i tutuklandı

İBB’ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında gözaltına alınan 25 kişiden 16’sı serbest bırakıldı. 9 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu ise tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında yer alıyordu.

SHABER3.COM

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Oktay Aktaş, Burak Sırali, Rana Uysal, Mehmet Karataş ve Sencer Hacıoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik soruşturma devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı İSFALT ve İETT’deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık, 9 kişinin tutuklanması, 16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme ise 5 kişinin tutuklanmasına karar verd. 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT’den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası üzerine çalışma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB’ye yönelik ‘son dalga’ gözaltındaki 25 kişiden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:04:52