İBB’ye yönelik ‘son dalga’ gözaltındaki 25 kişiden 5'i tutuklandı













Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Oktay Aktaş, Burak Sırali, Rana Uysal, Mehmet Karataş ve Sencer Hacıoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik soruşturma devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı İSFALT ve İETT’deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık, 9 kişinin tutuklanması, 16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme ise 5 kişinin tutuklanmasına karar verd. 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT’den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası üzerine çalışma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.