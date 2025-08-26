Samanyolu Haber /Gündem / İBB yöneticisi cezaevinde kalp krizi geçirdi ailesine 3 gün sonra haber verdiler /26 Ağustos 2025 17:39

İBB yöneticisi cezaevinde kalp krizi geçirdi ailesine 3 gün sonra haber verdiler

Yaklaşık beş aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB yöneticisi Kalender Özdemir kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özdemir’in ailesine üç gün sonra haber verildi. Eşi Hülya Özdemir, “Bunun adı zalimliktir” dedi.

SHABER3.COM

“Terör örgütüne finansman sağlama” suçlamasıyla 14 Mart 2025’te tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticisi Kalender Özdemir’in, 22 Ağustos’ta tutulduğu Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Daha önce Ataşehir Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak da görev yapan Özdemir’in ailesine üç gün sonra, dün (25 Ağustos Pazartesi)  akşam saatlerinde haber verildi.

“3 GÜN SONRA HABER VERDİLER”

Ailesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kalender Özdemir’in tedavi gördüğü Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi’ne gitti.

Yoğun bakıma alınan ve anjiyo yapılıp stent takılan Kalender Özdemir’in eşi CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir BirGün’e yaptığı açıklamada, “Eşim Kalender Özdemir’in bilinç açık. Bize hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra haber verdiler. Dün akşam 17.00’da Silivri Cezaevi’nde aradılar ve hemen hastaneye gittik. Bunun adı zalimliktir” dedi.
