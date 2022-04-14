Samanyolu Haber /Gündem / İBB yönetiminden yeni 'öğrenci' kararı /14 Nisan 2022 20:34

İBB yönetiminden yeni 'öğrenci' kararı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması kararlaştırıldı.

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrasında İstanbul'daki toplu taşıma ücretleri de yüzde 40 oranında artırılmıştı.

Ancak gelen tepkiler ve talepler üzerinde söz konusu bu zammın öğrencilere yansıtılmayacağı açıklandı.

İBB TARAFINDAN KARŞILANACAK

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.
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