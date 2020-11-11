Samanyolu Haber /Gündem / İBB'de iki yeni atama /11 Kasım 2020 19:12

İBB'de iki yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aslan Değirmenci, İstanbul Enerji AŞ’ye ise Yüksel Yalçın atandı. Her iki genel müdür de 13 Kasım 2020 Cuma günü görev başı yapacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) iki yeni atama yapıldı. Koronavirüs nedeniyle vefat eden Mustafa Canlı’dan boşalan İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aslan Değirmenci atandı. Halen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, başta Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi olmak üzere birçok projede İSTAÇ ile ortak çalışmalar yürüttü.

Değirmenci’den boşalan İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürlüğü’ne ise Yüksel Yalçın atandı.Her iki genel müdür de görevlerine 13 Kasım 2020 Cuma günü başlayacaklar.

YÜKSEL YALÇIN

1970 doğumlu Yüksel Yalçın, 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. 2003 yılında İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Halen aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

MEHMET ASLAN DEĞİRMENCİ

Halen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, 1966 yılında Almanya’nın Braunschweig şehrinde dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1989 – 1992 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Yolları ve Edirne – Kınalı Otoyolu inşaatları gibi döneminin önde gelen projelerinde mühendis olarak başladı.
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