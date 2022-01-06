İBB'de müfettişlerin istedikleri dosyalar dikkat çekti: Yaptıkları başka bir şey

'YAPTIKLARI BAŞKA BİR ŞEY'





Halk TV yazarı Can Coşkun, bugünkü köşe yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle başlatılan teftişle ilgili yaşanan yeni gelişmeleri ele aldı.İBB'deki müfettişlerin üç dosya istediğini belirten Coşkun, Bunları şöyle sıraladı:"Bir müfettiş, 2019'dan bugüne verilen tüm iş yeri ruhsatlarını, diğer müfettiş, 2019'dan bugüne yapılan tüm ihaleleri, başka bir müfettiş de, 2019'dan bugüne işe giriş belgelerini istemiş"Söz konusu gelişme, teftişin kapsamıyla ilgili tartışma yarattı. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Mesleki olarak atanan müfettişlere ve istedikleri dosyalara baktığımda bir terör soruşturmasıyla bağdaştıramıyorum. İş yeri ruhsatları ve ihaleler bir yana, terör iltisaklı çalışan suçlaması diğer yana. Yaptıkları başka bir şey" dedi.