Samanyolu Haber /Gündem / "İBB'de niye hala AKP'nin eskileri idareci olarak tutuluyor?" /28 Nisan 2021 09:57

"İBB'de niye hala AKP'nin eskileri idareci olarak tutuluyor?"

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde eski AKP yönetiminden kalma idarecilerin bir bölümünü makamlarında tutmaya devam eden, hatta bazılarını farklı görevlere atayarak terfi ettiren Ekrem İmamoğlu'nun stratejisi, CHP'ye yakın gazetecilerin yakınmalarına sebep oluyor.

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Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’yi yönetmeye, en nitelikli kadroya biz sahibiz” açıklamasına karşın, “O zaman neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapacak tek bir CHP’li bile bulunamıyor da hâlâ AKP’nin eskileri ile idare ediliyor?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yöneltilen, “Türkiye’yi yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna verdiği, “Türkiye’yi yönetmeye, en nitelikli kadroya biz sahibiz” yanıtını hatırlatan Ataklı, şunları kaydetti:

“O halde bir soru da ben sorayım;

Madem Türkiye’yi bile yönetecek kadar nitelikli bir kadroya sahipsiniz, o zaman neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapacak tek bir CHP’li bile bulunamıyor da hâlâ AKP’nin eskileri ile idare ediliyor? Yoksa siz de iktidara geldiğinizde AKP’li kadroları mı görevde tutacaksınız?”
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