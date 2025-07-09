Samanyolu Haber /Gündem / İBB'de 10 kişilik yeni operasyon dalgası: Kimler gözaltına alındı? /09 Temmuz 2025 10:26

İBB'de 10 kişilik yeni operasyon dalgası: Kimler gözaltına alındı?

İBB soruşturmasında 10 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Ekim 2024'te tutuklanması ile başlayıp İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da geçtiğimiz martta tutuklanması ile devam eden operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

İBB'ye yönelik tartışmalı mali suçlar soruşturmasında 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekol'un haberine göre; Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun’un şoförü, Fatih Keleş’in şoförü, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü, İbrahim Özkan'ın Ağaç A. Ş. Çalışanı ve birçok iş insanı bulunuyor.
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