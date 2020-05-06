İBB'deki kritik göreve yeni isim getirildi

Yakup Keskin, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi:"15 yılı aşkın süredir yürüttüğüm gelirler müdürü görevim sona erdirilmiştir. Gelirler müdürü olarak büyükşehir belediyesine ve İstanbul halkına hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadım.







Gelirler müdürlüğü ekibi ile güzel işlere imza atarak, örnek ve öncü bir birim olmaya çalıştık. 1995 yılından bu yana farklı görevlerde hizmet ettiğim kurumuma elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim. Selam ve Saygılarımla."