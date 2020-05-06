Samanyolu Haber /Gündem / İBB'deki kritik göreve yeni isim getirildi /06 Mayıs 2020 20:22

İBB'deki kritik göreve yeni isim getirildi

İBB'de 15 yıldır Gelirler Müdürü olarak görev yapan Yakup Keskin, görevden alındı. Yerine İsa Ferhat Alemdar gelirler müdürü olarak atandı.15 yılık Gelirler Müdürü Yakup Keskin görevden alındı.

SHABER3.COM

Yakup Keskin, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi:"15 yılı aşkın süredir yürüttüğüm gelirler müdürü görevim sona erdirilmiştir. Gelirler müdürü olarak büyükşehir belediyesine ve İstanbul halkına hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadım. 

Gelirler müdürlüğü ekibi ile güzel işlere imza atarak, örnek ve öncü bir birim olmaya çalıştık. 1995 yılından bu yana farklı görevlerde hizmet ettiğim kurumuma elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim. Selam ve Saygılarımla." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB'deki kritik göreve yeni isim getirildi Sonraki Haber >>

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:30:56