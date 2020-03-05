Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den 8 Mart'ta kadınlara özel Boğaz turu /05 Mart 2020 20:41

İBB'den 8 Mart'ta kadınlara özel Boğaz turu

Şehir Hatları, 8 Mart'ta kadınlara özel tur düzenleyecek. İskelelerden yolcu toplayacak vapur, 3 saate yakın Boğaz Turu yapacak.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar özel bir tur düzenleyecek. Şehir Hatları vapuru 8 Mart Pazar Günü vapuru saat 15.00’de Kadıköy İskelesi’nden, saat 15.30’da Karaköy, saat 15.50’de Beşiktaş, saat 16.00’da Üsküdar, saat 16.10’da da Beylerbeyi’nden yolcularını alacak ve Boğaz’a açılacak. Tur yaklaşık 3 saat sürecek.

Konuyla ilgili konuşan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “İşyerinde, tarlada, evinde, sokakta eşitlik, özgürlük, adalet için emek veren ve mücadele tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip, var oldukça hiç kuşkusuz dünya ve ülkemiz daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanır olacaktır” dedi.

KOŞUCULAR DA ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Şehir Hatları 8 Mart Pazar günü, Kadıköy’deki İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için Beşiktaş’tan özel vapur seferi yapacak. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 07.45’de kalkacak.
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