Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den 'barajlarda kuraklık' açıklaması /26 Ekim 2019 21:47

İBB'den 'barajlarda kuraklık' açıklaması

Bir süredir gündemde olan ve İstanbul'daki barajlarda büyük bir su rezervi düşüşü yaşandığı ileri sürülen haberlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 'İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesinin alarm verdiği' yönündeki habere ilişkin yapılan açıklamada, ''Kentte kısa sürede su sorunu yaşanacakmış gibi yansıtılan haberler gerçeklerden uzaktır'' denildi.

İstanbul'da, barajlardaki su seviyesinin alarm verdiği yönündeki iddialara ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, ''İstanbul’da barajların doluluk oranı %43’dür ve bu oran mevsim normallerindedir. Kentte kısa sürede su sorunu yaşanacakmış gibi yansıtılan haberler gerçeklerden uzaktır'' ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) bugün ''Barajlarda korkutan görüntü; iki baraj kullanım dışı kaldı'' başlığıyla servis ettiği haberde, İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesinin alarm verdiği ve iki barajın su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldığı belirtilmişti.

Haberde, ''İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi'' ifadelerine yer verilmişti.
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