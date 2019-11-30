Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den çarpıcı Kanal İstanbul raporu /30 Kasım 2019 18:10

İBB'den çarpıcı Kanal İstanbul raporu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın proje’ olarak lanse ettiği ve uzun süredir tartışma konusu olan Kanal İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çarpıcı bir rapor sunuldu. Söz konusu raporda, Sazlıbosna ve Terkos havzalarının yok olacağı belirtildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın proje’ olarak tanıttığı Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporuna son şeklini vermek için İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje için olumsuz rapor sunarken, söz konusu raporda çarpıcı ifadeler yer aldı.Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB tarafından verilen raporda Kanal İstanbul Projesi'nin, Sazlıdere ve Terkos havzalarının içinden geçtiği için ekolojik kaynakları olumsuz etkileyeceği, proje alanı içinde kalan mutlak tarım arazilerinin proje sonrasında tarım amaçlı kullanılamayacağı vurgulandı.Sazlıbosna ve Terkos havzalarının yok olacağı, yer altı sularının ve Terkos Gölü'nün tuzlanması riski taşıdığı belirtilerek bu yönüyle de bölgenin su varlığı için tehdit oluşturacağına dikkat çekildi.

HAFRİYAT COĞRAFYAYI DEĞİŞTİRECEK

Projede kanal kazısı sonucu ortaya çıkacak hafriyatın, Karadeniz kıyılarında oluşturulacak dolgu alanları ile bertaraf edilmesinin planlandığı aktarılarak bu durumun coğrafyada geri dönülemez değişikliklere neden olacağı vurgulandı.

Kanal İstanbul Proje güzergahı ve etrafı boyunca; Sazlıbosna Gölü havzasının kuzeyindeki İstanbul'un kırılgan coğrafyasında yaşamsal destek sistemlerini oluşturan su havzaları, tarım alanları, orman gibi doğal kaynakların ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamakta yetersiz kalacağına dikkat çekildi.

İKLİM DEĞİŞECEK

Kanal İstanbul Projesi ve çevresinde oluşacak yapılaşma alanlarının çok kısa zamanda sıcaklık, nemlilik, buharlaşma ve rüzgar rejimlerini değiştirerek birer kentsel ısı adasına dönüşeceğinin altı çizilerek “Bu alanlar iklim değişikliği açısından olumsuz sonuçlar üretecektir” denildi.

İstanbul'un bu bölgede sahip olduğu ormanların, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının, çayır ve meraların, kıyı kumullarının, endemik türlerin projenin inşaatı sırasında ve sonrasında mevcut imar planlarına aykırı yeni oluşacak gelişme alanlarından dolayı yok olma aşamasına geleceğine dikkat çekildi.

Kanal İstanbul projesinin her ölçekteki mevcut imar planlarına aykırı olduğu, herhangi bilimsel analiz çalışmaları sonucu üretilmediği vurgulanarak “Kanal İstanbul projesine yönelik ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ilke ve esasları ile kamu yararı açısından herhangi bir şekilde olumlu bir husustan bahsetmek mümkün görülmemektedir” denildi. 
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