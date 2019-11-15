Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den Eminönü'ndeki balıkçılar için karar /15 Kasım 2019 19:42

İBB'den Eminönü'ndeki balıkçılar için karar

İBB'nin, Eminönü'nden tahliye edilecek olan balıkçılar için bekleme kararı aldığı iddia edildi. Tahliye işleminin Eminönü'nde yapılması düşünülen düzenleme çalışmasıyla başlatılacağı bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesi için ilgili yazısı Fatih Kaymakamlığı'na göndermediği öğrenildi.

Konuyla ilgili İBB yetkilisi, "İlgili birimlerden aldığımız bilgiye göre doğru, henüz söz konusu yazı Fatih Kaymakamlığı'na gönderilmemiş. İBB'nin Eminönü'nde yapacağı düzenleme çalışması başlamadan aylar önce balıkçıların tahliye edilmesinin doğru olmayacağı düşünülmüş. 

Tahliye işleminin, yapılacak düzenleme çalışmasıyla koordineli olmasına karar verilmiş. Düzenleme çalışması başlamadan bölgeyi boş yere boşaltmanın doğru olmayacağı düşünülmüş. Bunun için yazı henüz kaymakamlığı gönderilmemiş" dedi.  
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