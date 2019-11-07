Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den ilginç karar: İhale yine Yeni Şafak gazetesinin şirketine gitti... /07 Kasım 2019 11:16

İBB'den ilginç karar: İhale yine Yeni Şafak gazetesinin şirketine gitti...

İBB'nin Yenikapı'da sergilediği ihtiyaç fazlası araçların kiralandığı şirket, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) araç kiralama işini aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da sergilediği araçların alındığı şirket, belediyeden yeni bir araç kiralama ihalesi aldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin araç kiralama işini, Yeni Şafak Gazetesi sahibi Albayraklar Holding'in Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un firması Platform Turizm aldı.

Platform Turizm, son olarak Yenikapı'da sergilenen araçla gündeme gelmiş, belediye eliyle AKP'li şirkete para kazandırıldığı dile getirilmişti.

Söz konusu taşımacılık şirketinin sahibi olan Adem Altunsoy'un 2002 yılındaki düğününde nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
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